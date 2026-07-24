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Царьград

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Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё шести летевших на Москву беспилотников.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны уничтожены ещё шесть БПЛА, летевших на столицу.

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