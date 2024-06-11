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Apple презентовала iOS 18 с новыми функциями. Многие из них знакомы по Android

Apple презентовала iOS 18 с новыми функциями. Многие из них знакомы по Android

Корпорация Apple представила на конференции WWDC очередное обновление операционной системы для iPhone — iOS 18, в котором появилось множество нововведенийВ iOS 18 появился настраиваемый домашний экран, который позволяет пользователям свободно размещать иконки приложений и виджеты, а также настраивать цвет иконок.

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