Apple презентовала iOS 18 с новыми функциями. Многие из них знакомы по Android

Корпорация Apple представила на конференции WWDC очередное обновление операционной системы для iPhone — iOS 18, в котором появилось множество нововведенийВ iOS 18 появился настраиваемый домашний экран, который позволяет пользователям свободно размещать иконки приложений и виджеты, а также настраивать цвет иконок.