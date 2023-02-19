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“У нас нет желания иметь дело с отребьем из Южной Кореи”: сестра Ким Чен Ына о намерение руководства нанести удары по Сеулу

Ким Ё Чжон, заместитель главы Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что баллистические ракеты Пхеньяна “никогда не будут нацелены на Сеул”.

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