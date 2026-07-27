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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Штырхунов перешел из ЦСКА в «Шоуиниган». Защитник набрал 35 очков за 64 игры в сезоне МХЛ

17-летний защитник ЦСКА Владимир Штырхунов подписал контракт с «Шоуиниганом» из юниорской лиги Квебека (QMJHL).

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