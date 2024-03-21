Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов

Противник продолжает свои попытки атаковать приграничную с Украиной Белгородскую область России. При этом в последнее время наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов участились и обстрелы региона из наземных орудий.
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