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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов

Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов

Противник продолжает свои попытки атаковать приграничную с Украиной Белгородскую область России. При этом в последнее время наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов участились и обстрелы региона из наземных орудий.

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