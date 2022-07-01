Время открытий: китайский совет дня на пятницу, 1 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 1 июля? Пятница — хороший день как для работы, так и для развлечений.