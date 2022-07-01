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Время открытий: китайский совет дня на пятницу, 1 июля

Время открытий: китайский совет дня на пятницу, 1 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 1 июля? Пятница — хороший день как для работы, так и для развлечений.

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