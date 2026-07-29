В Мьянме ввели смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Речь в первую очередь идёт о боссах киберцентров, где насильно удерживают «работников». Жертвами таких центров онлайн-мошенничества становились и россияне, которых приглашали в страну под предлогом высокого заработка.
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