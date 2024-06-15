В Кишиневе почтили память поэта Михая Эминеску  в день 135-летия его смерти 

Руководство мэрии города Кишинева, вице-мэры Ольга Урсу, Анжела Кутасевич и Ирина Гутник, вместе с преторами районов, руководителями генеральных дирекций и муниципальных предприятий, возложили цветы в субботу к памятнику Михаю Эминеску в сквере, носящем его имя, а также к бюсту на Аллее классиков, тем самым отметив 135 лет со дня его смерти.