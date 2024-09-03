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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур повесил три баранки подряд и вышел в 1/4 на третьем ТБШ подряд

Де Минаур повесил три баранки подряд и вышел в 1/4 на третьем ТБШ подряд

10-я ракетка мира Алекс де Минаур в четвертом круге US Open обыграл Джордана Томпсона – 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

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