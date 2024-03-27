У ВСУ низкий боевой дух: оценки партизан Купянска Евгения КомароваСитуация на купянском направлении для ВСУ является критической, сообщают СМИ, приводя в качестве доказательства заявления представителей местных пророссийских движений.
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