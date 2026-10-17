Показано видео бегства украинца вплавь через Днестр в Молдову Украинские мужчины призывного возраста готовы идти на любые риски, дабы избежать принудительной мобилизации и отправки на фронт.
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