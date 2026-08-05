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Cummins отчитывается о рекордной выручке в 9,46 млрд долларов и повышает годовой прогноз

Cummins отчитывается о рекордной выручке в 9,46 млрд долларов и повышает годовой прогноз

Американский производитель дизельных и газовых двигателей Cummins Inc. (NYSE: CMI) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав уверенный рост выручки, но зафиксировав давление на маржинальность из-за роста операционных издержек.

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