Приближается Новый год — самый любимый праздник россиян, вне зависимости от возраста. В этот день все обмениваются подарками, особенно ждут их самые юные.
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