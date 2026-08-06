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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев сенсационно проиграл Грикспору во 2-м круге в Монреале. Немец был фаворитом турнира у букмекеров

Александр Зверев вылетел с турнира в Монреале. Третий номер мирового рейтинга сенсационно уступил во 2-м круге голландцу Тэллону Грикспору – 7:6, 2:6, 4:6.

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