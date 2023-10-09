«Краснодар» уходит в отрыв. Сборная 11-го тура РПЛ

«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.автор фото: РИА Новости / ФК «Спартак» / ФК «Краснодар»«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.
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