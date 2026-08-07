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Царьград

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Импорт саудовской нефти в США упал до нуля

Импорт саудовской нефти в США упал до нуля

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июле сократились до нуля.Для американского рынка это первый месячный перерыв в поставках саудовского сырья с 1985 года, когда нулевой показатель последний раз фиксировался в сентябре.

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