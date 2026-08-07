Импорт саудовской нефти в США упал до нуля

Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в июле сократились до нуля.Для американского рынка это первый месячный перерыв в поставках саудовского сырья с 1985 года, когда нулевой показатель последний раз фиксировался в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии