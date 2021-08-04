Уши, лапы, хвост

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Скорбящая кошка вновь и вновь возвращается к месту проживания своей умершей подруги

Скорбящая кошка вновь и вновь возвращается к месту проживания своей умершей подруги

Эта история случилось в одном из городков штата Алабама. Однажды во двор дома местной учительницы пришла беспризорная кошка.

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Элеонора Коган
Жаль собачку Грейси.
Элеонора Коган
Удивительная дружба!!!Кошечку надо взять домой.
Елена Черникова
да, кошечку давно пора бы взять домой
Denilina
Надо было показать кошке умершую собачку, они же все понимают. И пожалеть, приласкать кошечку, поддержать ее, ведь она потеряла друга!

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