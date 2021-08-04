Скорбящая кошка вновь и вновь возвращается к месту проживания своей умершей подруги

Уши, лапы, хвостОбществоСкорбящая кошка вновь и вновь возвращается к месту проживания своей умершей подругиЭта история случилось в одном из городков штата Алабама. Однажды во двор дома местной учительницы пришла беспризорная кошка.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганЖаль собачку Грейси.Элеонора КоганУдивительная дружба!!!Кошечку надо взять домой.Елена Черниковада, кошечку давно пора бы взять домойDDenilinaНадо было показать кошке умершую собачку, они же все понимают. И пожалеть, приласкать кошечку, поддержать ее, ведь она потеряла друга!Комментировать
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