В Севастополе прошел отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова. Как рассказал народный артист, педагог школы Владимир Машков, Севастополь стал родным местом для коллектива театра имени Табакова и театральной школы.
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