© Алексей Куденко/РИА "Новости"Верховный суд России (ВС) разрешил россиянину Алексею Ермакову не возвращать свою дочь ее матери, гражданке Украины Веронике Тишковой, которая проживает во Франции.
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