На российских железных дорогах могут появиться «тяни-толкаи»

О разработке в России принципиальной новой технологии пассажирских поездов, над которой сейчас работают специалисты «Трансмашхолдинга», информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление генерального директора концерна Кирилла Липу.
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