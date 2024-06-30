Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины На Украине возмущены отказом Международного валютного фонда списать долги киевской хунты на фоне "войны с Россией".
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Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины На Украине возмущены отказом Международного валютного фонда списать долги киевской хунты на фоне "войны с Россией".
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