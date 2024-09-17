Подозреваемый в покушении на Трампа не успел открыть огонь

В рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа удалось установить, что главный подозреваемый по делу Райан Уэсли Рут не успел открыть огонь.
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