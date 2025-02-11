Число абортов в РФ за 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза

За последние десять лет количество абортов в России сократилось более чем в 3,5 раза. Это дает определенный резерв для повышения рождаемости, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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