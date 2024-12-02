⛰ В Крыму мужчина и ребёнок застряли в горах на внедорожнике По информации ГУ МЧС РФ по региону, мужчина вместе с сыном на машине отправились на прогулку в Богатое ущелье Бахчисарайского района.
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⛰ В Крыму мужчина и ребёнок застряли в горах на внедорожнике По информации ГУ МЧС РФ по региону, мужчина вместе с сыном на машине отправились на прогулку в Богатое ущелье Бахчисарайского района.