«Забудь про видео, или пожалеешь»: В Питере мигрант-таксист принципиально наехал на мужика, который достал камеру и начал снимать

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Avia.pro - СМИ Вчера, 20 февраля 2025 года, в центре Санкт-Петербурга, где каждый камень дышит историей, разыгралась сцена, от которой волосы встают дыбом.

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Комментарии
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Eduard
Это у России болезнь принимать чурбанов и гнобить лиц славянской внешности,которые не против остаться в России?
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12 час.
Алекс Сэм
Как это трактовать?Так как сейчас идёт СВО то действия наших миграционных властей можно рассматривать как диверсию.
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Найдите грязножопого наглого ишака и посадите жопой на бутылку.
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4 час.
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