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Лавров заявил, что России нужен процветающий и стабильный Китай

Лавров заявил, что России нужен процветающий и стабильный Китай

России заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а Пекину нужна сильная и успешная Россия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

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