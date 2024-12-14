У председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева появился новый заместитель. Соответствующий пост с 13 декабря занял Михаил Казаков, сообщили в пресс-службе комитета.
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У председателя комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева появился новый заместитель. Соответствующий пост с 13 декабря занял Михаил Казаков, сообщили в пресс-службе комитета.