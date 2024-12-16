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Хинштейн и Жога организовали праздник для школьников Суджанского района

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и полпред Президента в Уральском округе Артем Жога поздравили детей из Суджанской области с наступающими праздниками и организовали для них предновогодний вечер.

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