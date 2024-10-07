Театр абсурда
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Театр абсурда

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Загадка омской дамы с "собачкой": Кто сажает на поводок русских детей?

Загадка омской дамы с "собачкой": Кто сажает на поводок русских детей?

AFTERSHOCK Пока российские "востоковеды", которые до недавнего времени не могли найти на карте Ливан и Палестину, бурно обсуждают события на Ближнем Востоке, у них дома в России продолжают появляться примеры деградации и катастрофического упадка культуры.

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