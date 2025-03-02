Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА

В артиллерийских соединениях созданы дивизионы БПЛА. Они отвечают за разведку, а также уничтожение артиллерии, техники и личного состава противника в глубоком тылу — там, куда не достают многие штатные артсистемы и РСЗО.
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