Меган Маркл объявила о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: больше нет смысла скрывать

Браку Кейт Миддлтон и принца Уильяма пришел конец. Об этом британцы сплетничают уже пару лет. Но в марте 2025-го стало известно, что внук Елизаветы II нанял адвокатов, которые представляли интересы его матери во время развода с Карлом III.
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