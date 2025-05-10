Меган Маркл объявила о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: больше нет смысла скрывать

Браку Кейт Миддлтон и принца Уильяма пришел конец. Об этом британцы сплетничают уже пару лет. Но в марте 2025-го стало известно, что внук Елизаветы II нанял адвокатов, которые представляли интересы его матери во время развода с Карлом III.