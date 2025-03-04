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Татар-информ

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Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» уже подали 873 участника СВО

Заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана» уже подали 873 участника СВО

873 участника СВО уже подали заявки на участие в проекте «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом «Татар-информу» рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов.

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