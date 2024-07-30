В России начали продаваться новые смартфоны Honor

Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .