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В России начали продаваться новые смартфоны Honor

В России начали продаваться новые смартфоны Honor

Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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