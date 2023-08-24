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Стролл рассматривает уход из «Ф-1» в профессиональный теннис (The Race)

Ланс Стролл может завершить карьеру гонщика «Формулы-1». Пилот набрал 47 очков в 2023 году против 149 у напарника по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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