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Царьград

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  • Sobering
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Львов заговорил по-русски. Облавы на мужчин продолжаются. Готовится бунт против Киева?

Львов заговорил по-русски. Облавы на мужчин продолжаются. Готовится бунт против Киева?

Во Львове арестован местный блогер Остап Стахив, который открыто выступал против мобилизации. Однако он далеко не единственный житель города, протестующий против беспредела ТЦК.

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