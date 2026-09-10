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Шняги.Нет

3 подписчика

8 игр, где можно угнать тачку и устроить хаос не хуже, чем в GTA

8 игр, где можно угнать тачку и устроить хаос не хуже, чем в GTA

Поклонники серии GTA ценят её не только за перестрелки и разрушения, но и за возможность колесить по городу на любой машине, попутно угоняя всё, что плохо стоит.

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