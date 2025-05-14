Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Значит не понимаете...Вернуть, но на по...
  • Alex Nемо
    Вот только обходить вторичные санкции значительно проще, да и вреда самому западу они наносят куда как больше...Вернуть, но на по...
  • Галина Чужая
    Надеюсь Вы понимаете что такое вторичные санкции. А ввели именно их!!! Так что практически санкции ввели не против на...Вернуть, но на по...

Макрон: Украина не войдет в НАТО, но получит поддержку от европейских войск

Макрон: Украина не войдет в НАТО, но получит поддержку от европейских войск

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, но в стране могут быть размещены европейские военные.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Макрон: &quot;мы предлагаем силы поддержки Украине»: это означает одно - сохранить нацизм в Украине, что бы ещё раз его использовать против России.
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Судя по последним событиям и к чему все идет, на Украину и НАТО войдет, и Украина в ЕС вступит...   и американцы поселятся в подбрюшье у России....   ВОТ что будет....  Со всеми вытекающими....
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8 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер К сожалению такой вариант вполне возможен. Конечно, пока идут боевые действия, никаких войск стран нато на украдине не будет. Приема оставшейся части салорейха в ес то же так быстро не будет. Да и пиндосы будут сперва осторожничать. Но, со временем, всё это вполне может стать реальностью.
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7 час.
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