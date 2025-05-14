Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, но в стране могут быть размещены европейские военные.
Макрон: Украина не войдет в НАТО, но получит поддержку от европейских войск
Комментарии
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Владимир Соловьев
Макрон: "мы предлагаем силы поддержки Украине»: это означает одно - сохранить нацизм в Украине, что бы ещё раз его использовать против России.
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Судя по последним событиям и к чему все идет, на Украину и НАТО войдет, и Украина в ЕС вступит... и американцы поселятся в подбрюшье у России.... ВОТ что будет.... Со всеми вытекающими....
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8 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер К сожалению такой вариант вполне возможен. Конечно, пока идут боевые действия, никаких войск стран нато на украдине не будет. Приема оставшейся части салорейха в ес то же так быстро не будет. Да и пиндосы будут сперва осторожничать. Но, со временем, всё это вполне может стать реальностью.
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7 час.
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