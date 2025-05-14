Макрон: Украина не войдет в НАТО, но получит поддержку от европейских войск

Владимир Соловьев Макрон: "мы предлагаем силы поддержки Украине»: это означает одно - сохранить нацизм в Украине, что бы ещё раз его использовать против России.

Vladimir Lioubimcev Судя по последним событиям и к чему все идет, на Украину и НАТО войдет, и Украина в ЕС вступит... и американцы поселятся в подбрюшье у России.... ВОТ что будет.... Со всеми вытекающими....