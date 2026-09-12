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Угрозы сожительнице обернулись для жителя Алтайского края полутора годами условно

Угрозы сожительнице обернулись для жителя Алтайского края полутора годами условно

Конфликт произошел в одном из домов в селе Шелаболиха Жителя Шелаболихинского района осудили за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью сожительнице.

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