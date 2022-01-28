Юрий Селиванов: Имитация бурной деятельности на потеху праздной публике

Первые лица внешней политики ведущих европейских держав занимаются не столько реальной и результативной государственной работой, сколько изображением таковой в целях создания шумового фона для прикрытия закулисных афер реальных правителей Запада Очередные желающие покрасоваться и набрать очков на фоне бесконечной украинской драмы обозначились сегодня на Западе: Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе демаркационную линию в Донбассе.