Заноза

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Юрий Селиванов: Имитация бурной деятельности на потеху праздной публике

Юрий Селиванов: Имитация бурной деятельности на потеху праздной публике

Первые лица внешней политики ведущих европейских держав занимаются не столько реальной и результативной государственной работой, сколько изображением таковой в целях создания шумового фона  для прикрытия закулисных  афер реальных правителей Запада Очередные желающие покрасоваться и набрать очков на фоне бесконечной  украинской драмы обозначились сегодня на Западе:     Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе демаркационную линию в Донбассе.

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