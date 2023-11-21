Российскую школьницу высадили из маршрутки в метель и трижды списали оплату

Водитель маршрутного такси в Саратове высадил 11-летнюю девочку из транспорта прямо в метель. При этом с банковской карты девочки трижды списали оплату за проезд, сообщает издание «Версия-Саратов» со ссылкой на мать школьницы.
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