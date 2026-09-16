Объединенные Арабские Эмираты: на веб-сайте авиакомпании Norwegian Air указано, что рейсы в международный аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC/OMDW) останутся недоступными до дальнейшего уведомления на фоне региональной эскалации.
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