ЛДПР предложила уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля.
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