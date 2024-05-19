Историческая граница: «Динамо» достаточно ничьей для золота РПЛ

Футболисты московского «Динамо» оказались в одном шаге от первого за 48 лет чемпионства. После домашней разгромной победы над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в предпоследнем 29-м туре национального первенства бело-голубым достаточно будет не проиграть в гостях «Краснодару» 25 мая.