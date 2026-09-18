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Царьград

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"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, порядок выезда чиновников из страны следует сделать строгим и прозрачным: "Этих пускать за границу, этих - не пускать".

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