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Позитив для оптимистов

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Почти 60% всех богатств России контролирует 1% мультимиллионеров

Почти 60% всех богатств России контролирует 1% мультимиллионеров

© JOHN ROWLEY MOODBOARD/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО РУССКИЕ ЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ, А ЧИНОВНИКИ ПОТЕРЯЛИ $300 МЛРД ГОСРЕЗЕРВОВ.

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