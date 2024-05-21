Вадим Шипачев: Позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде

Вадим Шипачев сообщил, что ему предложили искать новый клуб. Ветеран российского хоккея, форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев рассказал, что ему по всей видимости придется искать себе новую команду уже в нынешнее межсезонье.
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