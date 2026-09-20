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Новости Липецка

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Липецкую область упомянули на брифинге ЦИК из-за пропавших бюллетеней

Липецкую область упомянули на брифинге ЦИК из-за пропавших бюллетеней

Глава ЦИК Элла Памфилова упомянула Липецкую область, говоря о нарушениях, выявленных в ходе выборов. В регионе из помещения УИК №1613 в Становлянском округе ночью 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов областного Совета.

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