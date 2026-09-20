Липецкую область упомянули на брифинге ЦИК из-за пропавших бюллетеней

Глава ЦИК Элла Памфилова упомянула Липецкую область, говоря о нарушениях, выявленных в ходе выборов. В регионе из помещения УИК №1613 в Становлянском округе ночью 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов областного Совета.