Липецкую область упомянули на брифинге ЦИК из-за пропавших бюллетеней

Глава ЦИК Элла Памфилова упомянула Липецкую область, говоря о нарушениях, выявленных в ходе выборов. В регионе из помещения УИК №1613 в Становлянском округе ночью 19 сентября пропали 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов областного Совета.
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