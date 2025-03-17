Два майора: На Украине новый начальник генштаба

На Украине новый начальник генштаба. Им стал Андрей Гнатов бывший командир 36 бригады морской пехоты, подразделения, которое мы уже трижды частями брали в плен: на Змеином, в Мариуполе и теперь в Курской области.
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