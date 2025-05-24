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В Камышлове двое мигрантов из Азербайджана напали на местную жительницу по мотиву национальной ненависти и вражды

В Камышлове двое мигрантов из Азербайджана напали на местную жительницу по мотиву национальной ненависти и вражды

ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из личного архива Как стало известно, осенью 2024 года двое мигрантов из Азербайджана, получившие гражданство Российской Федерации, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, пренебрежительно и демонстративно противопоставляя себя окружающим, по мотиву национальной ненависти напали на малознакомую им женщину.

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