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Вас завербовали украинские спецслужбы? Памятка, как остаться живым и не попасть за решётку

Вас завербовали украинские спецслужбы? Памятка, как остаться живым и не попасть за решётку

На фоне активной вербовки российских граждан украинскими спецслужбами в Сети опубликовали так называемую инструкцию по спасению для тех, кого угораздило попасть в хитросплетённую паутину украинских вербовщиков.

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